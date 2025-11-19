Захарова: МИД РФ не получал от США информации о неких «соглашениях» по Украине

«Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.