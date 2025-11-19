Ричмонд
Захарова: МИД РФ не получал от США информации о неких «соглашениях» по Украине

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких «соглашений» по Украине, о которых пишут СМИ. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: МИД России

«Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов. Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат подчеркнула, что авторы публикаций не только должны иметь возможность поделиться информацией о ее источниках, «а буквально, в принципе, наверное, и обязаны». «Потому что, если они что-то заявляют, что будоражит сознание большого количества людей, все-таки, мне кажется, было бы правильно рассказать, откуда у них такие данные или каким-то образом все это конкретизировать. Потому что в различных аспектах подобные вещи мы видим сейчас в разных изданиях», — заключила официальный представитель МИД.

