В Латвии допустили массовое лишение ВНЖ россиян

Как сообщается, в настоящий момент насчитывается около 500 граждан России, которым власти Латвии аннулировали постоянный ВНЖ за невыполнение требований поправок о знании латышского языка к закону об иммиграции. Однако после 18 ноября список могут пополнить еще несколько сотен человек, которые неудачно попытались сдать экзамен на знание на уровень А2 (второй уровень владения языком по системе CEFR — прим. «Ленты.ру»). Также в конце года страну должны покинуть несколько сотен человек, которые не смогли выполнить требования к знанию языка в течение последних двух лет.