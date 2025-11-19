Ричмонд
В Латвии допустили массовое лишение ВНЖ россиян

Власти Латвии могут лишить вида на жительство (ВНЖ) и выслать из страны более тысячи граждан России после 18 ноября. Об этом сообщает Delfi.

Источник: Reuters

«В конце года к выезду должны будут готовиться еще сотни, если не тысячи [россиян]», — подчеркнуло издание.

Как сообщается, в настоящий момент насчитывается около 500 граждан России, которым власти Латвии аннулировали постоянный ВНЖ за невыполнение требований поправок о знании латышского языка к закону об иммиграции. Однако после 18 ноября список могут пополнить еще несколько сотен человек, которые неудачно попытались сдать экзамен на знание на уровень А2 (второй уровень владения языком по системе CEFR — прим. «Ленты.ру»). Также в конце года страну должны покинуть несколько сотен человек, которые не смогли выполнить требования к знанию языка в течение последних двух лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Латвии депортировать 841 гражданина России и назвала его бесчеловечным варварством. Дипломат отметила, что посольство России в Риге ориентировано на оказание «максимального содействия соотечественникам».

