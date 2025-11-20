В Молдавии рассчитывают начать реинтеграцию Приднестровья в 2026 году

КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Власти Молдавии рассчитывают, что в 2026 году смогут начать процесс реинтеграции Приднестровья, заявила в среду вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну во вторник заявил, что Кишинев обсуждает с американскими и европейскими партнерами вопрос реинтеграции Приднестровья. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз. При этом бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.
«Сигналы (со стороны ЕС — ред.) очень позитивные и дают нам надежду, что в следующем году мы сможем мирным путём реинтегрировать Приднестровский регион. Реинтеграция будет приоритетом для этого правительства», — заявила Герасимова журналистам.
По ее словам, Европейская комиссия в ежегодном докладе о расширении отметила, что Молдавия добилась значительного прогресса на пути к вступлению в Европейский союз, и темп реформ делает цель завершить переговоры к 2028 году «амбициозной, но осуществимой».
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.