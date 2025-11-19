ТАСС: ВККС рассмотрит дачу согласия на возбуждение дел против шести судей

Он уточнил, что речь идет о судье Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адаме Воитлеве, заместителе председателя Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой, мировом судье судебного участка № 7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамеде Темботова, председателе Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасове, судьи этого же суда Каринэ Голиковой, а также судье Краснослободского райсуда Мордовии Вячеславе Круглове. Кроме того, будет рассматриваться вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.