ТАСС: ВККС рассмотрит дачу согласия на возбуждение дел против шести судей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов примет участие в заседании Высшей Квалификационной коллегии судей (ВККС), которое будет проходить 24—27 ноября и где, в том числе, рассмотрят дачу согласия на возбуждение дел против шести судей. Об этом ТАСС сообщил источник.

Источник: AP 2024

«Повестка грядущего заседания ВККС беспрецедентно обширна. Особый интерес представляет дача согласия на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о судье Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адаме Воитлеве, заместителе председателя Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой, мировом судье судебного участка № 7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамеде Темботова, председателе Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерии Тарасове, судьи этого же суда Каринэ Голиковой, а также судье Краснослободского райсуда Мордовии Вячеславе Круглове. Кроме того, будет рассматриваться вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении председателя Юргомышского районного суда Курганской области в отставке Валерия Козлова.

Краснов 5 ноября в своем первом интервью на посту председателя Верховного суда заявлял ТАСС и «Российской газете», что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем. ???

