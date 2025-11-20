В Приднестровье окажут поддержку гражданам при оплате коммунальных услуг

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя — Sputnik. Руководство Приднестровья примет меры для оказания поддержки гражданам при оплате коммунальных услуг во время отопительного сезона.
Согласно поправкам к законодательству, принятым Верховным советом, население сможет оплачивать в рассрочку долги за услуги ЖКХ, если таковые возникнут, в период с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года, при этом пеня начисляться не будет.
Долг, который может образоваться за указанный период, будет распределен равными долями на каждый месяц до конца года.
«Также мы внесли поправку, по которой запрещено отключать свет, воду, газ, если, допустим, граждане не уплатили за этот период отопительный», — сообщила вице-спикер Верховного Совета Приднестровья Галина Антюфеева.
Рост тарифов на газ в Приднестровье произошел из-за изменения схемы поставок и удорожания стоимости его доставки с марта этого года. По этой причине тарифы на отопление выросли почти в два раза. При этом население Приднестровья в момент подорожания этого особо не почувствовало, поскольку в марте отопительный сезон практически завершился. Но с началом нового сезона суммы в счетах на оплату значительно увеличились.