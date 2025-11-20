В Приднестровье окажут поддержку гражданам при оплате коммунальных услуг

Рост тарифов на газ в Приднестровье произошел из-за изменения схемы поставок и удорожания стоимости его доставки с марта этого года. По этой причине тарифы на отопление выросли почти в два раза. При этом население Приднестровья в момент подорожания этого особо не почувствовало, поскольку в марте отопительный сезон практически завершился. Но с началом нового сезона суммы в счетах на оплату значительно увеличились.