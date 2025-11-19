В Польше заявили о начале операции по противодействию диверсиям

«Мы представляем операцию “Горизонт”. Ее цель — помощь в охране критической инфраструктуры, совместное патрулирование, противодействие диверсиям и дезинформации», — сказал Косиняк-Камыш.
По словам министра обороны, для участия в операции будут выделены до 10 тысяч военнослужащих.
В свою очередь начальник генерального штаба войска польского Веслав Кукула сообщил, что операция начнется в пятницу и будет проходить на всей территории страны для поддержки полиции.
По словам Кукулы, для участия в операции будут выделены среди прочих войска территориальной обороны, разведывательные подразделения сухопутных войск.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв.
Во вторник Туск сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины. При этом он заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.