Глеб Никитин предложил бизнесу ввести корпоративные выплаты на новорожденных

«С учетом того, что у нас ежегодно рождается до 20 тыс. детей, то только в индустрию детских товаров из бюджета поступает 400 млн руб.», — отметил глава региона и предложил бизнесу, у которого есть финансовые возможности, подумать о собственных выплатах.
Глеб Никитин считает, что правительство Нижегородской области имеет полное моральное право предложить предпринимателям финансово поддержать семьи с новорожденными детьми: «Мы уже выплачиваем родителям по миллиону рублей при рождении ребенка. Первого, второго, пятого… Не важно. Любого ребенка и вне зависимости от критериев нуждаемости. В каждой компании таких случаев может быть один-два в год. Это будет один-два миллиона. Но если такое решение будет принято бизнесом, для семьи это будет уже два миллиона. Плюс еще один накопленный миллион — и люди могут рассчитывать на улучшение жилищных условий».
По словам губернатора, в Нижегородской области уже есть положительная демографическая динамика, появившаяся благодаря введению региональных мер поддержки. «Мы такого не ожидали, потому что наши меры поддержки вступили в силу только 1 июля 2025 года. Поэтому хотелось бы призвать тех, у кого финансовые возможности и стабильность пока на хорошем уровне, об этом задуматься», — отметил глава региона.