Глеб Никитин предложил бизнесу ввести корпоративные выплаты на новорожденных

Глеб Никитин считает, что правительство Нижегородской области имеет полное моральное право предложить предпринимателям финансово поддержать семьи с новорожденными детьми: «Мы уже выплачиваем родителям по миллиону рублей при рождении ребенка. Первого, второго, пятого… Не важно. Любого ребенка и вне зависимости от критериев нуждаемости. В каждой компании таких случаев может быть один-два в год. Это будет один-два миллиона. Но если такое решение будет принято бизнесом, для семьи это будет уже два миллиона. Плюс еще один накопленный миллион — и люди могут рассчитывать на улучшение жилищных условий».