СВР заявила о признаках скорого провала украинского проекта

«Политики такого уровня, как Зеленский, такие молодые, задорные, его команда, там тот же Ермак, тот же Умеров, и так далее, и так далее, все эти ребята — они находятся в так называемой ловушке лидерства, смысл ее в том, что нарушается принцип обратной связи. Что такое нарушение обратной связи? Эти угрозы уже есть, но ты находишь оправдание и говоришь, что это не угрозы», — рассказал эксперт в интервью Tsargrad.tv.