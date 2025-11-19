Восемь стран ЕС договорились создать зону быстрой переброски войск через границы

Идея повышения военной мобильности в Европе была одним из основных элементов европейской программы Постоянного структурированного партнерства в сфере обороны и безопасности, созданной в декабре 2017 года по инициативе занимавшей тогда пост главы дипслужбы ЕС Федерики Могерини и при активной поддержке являвшегося на тот момент генсеком НАТО Йенса Столтенберга. Однако недостаток финансирования и пандемия COVID-19 не позволили довести первый проект «военного Шенгена» в ЕС до конца. -0-