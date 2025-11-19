Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

О расширении применения ИИ
- В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед.
- Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.
- Подавляющее число молодых людей в России применяют нейросети.
- Модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние.
- Работа над системами ИИ должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.
- Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования.
- России нужен штаб по руководству отраслью ИИ.
- Путин поручил кабмину и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с ИИ в России.
- Президент попросил глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.
- Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ.
- Глава государства предложил властям вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач ИИ.
- В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении ИИ в экономике.
- Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок.
О технологическом суверенитете
- Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета.
- Россия должна обладать собственным комплексом технологий в сфере генеративного ИИ.
- Разработка отечественных систем с использованием ИИ должны полностью контролироваться российскими специалистами.
- Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий.
- За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.
- Есть сферы, где можно опираться только на собственные разработки в сфере ИИ, в том числе в работе спецслужб.
- Необходимо обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.
Об использовании АЭС для питания дата-центров
- За текущее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое.
- Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС.
- Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России.
Другие заявления
Международная конференция «Сбера» AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.
Первый день посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии «Лидеры ИИ». Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.
В рамках конференции также запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран.