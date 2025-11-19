Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на пленарном заседании конференции «Сбера» AI Journey-2025 по искусственному интеллекту и поручил широко использовать технологии ИИ по всей России.

Источник: © РИА Новости

О расширении применения ИИ

  • В развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперед.
  • Применение продуктов с ИИ дает преимущества в эффективности труда.
  • Подавляющее число молодых людей в России применяют нейросети.
  • Модели ИИ становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, они начинают оказывать влияние.
  • Работа над системами ИИ должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.
  • Значимо не только наличие собственных технологий, нужно добиться их широкого использования.
  • России нужен штаб по руководству отраслью ИИ.
  • Путин поручил кабмину и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с ИИ в России.
  • Президент попросил глав регионов сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны.
  • Путин поручил обновить требования к рейтингу цифровой трансформации регионов, включив в него темпы внедрения технологий ИИ.
  • Глава государства предложил властям вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач ИИ.
  • В марте 2026 года ведомства должны представить исчерпывающую информации о применении ИИ в экономике.
  • Нужно четко понимать запросы компаний на инновации, создавать условия практического использования передовых разработок.

О технологическом суверенитете

  • Москва не может допустить зависимости от иностранных нейросетей, это вопрос суверенитета.
  • Россия должна обладать собственным комплексом технологий в сфере генеративного ИИ.
  • Разработка отечественных систем с использованием ИИ должны полностью контролироваться российскими специалистами.
  • Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий.
  • За обладание собственными языковыми моделями ИИ конкурируют не только крупнейшие компании, но и целые государства.
  • Есть сферы, где можно опираться только на собственные разработки в сфере ИИ, в том числе в работе спецслужб.
  • Необходимо обеспечить стабильность и независимость национальной цифровой инфраструктуры.

Об использовании АЭС для питания дата-центров

  • За текущее десятилетие потребление электроэнергии дата-центрами вырастет втрое.
  • Россия продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС.
  • Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России.

Другие заявления

  • Продукты «Сбера» и «Яндекса» входят в число лучших в мире.
  • Москва будет выстраивать международное сотрудничество в сфере ИИ с партнерами, в том числе в рамках БРИКС и ШОС.
  • Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии.

Международная конференция «Сбера» AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту, проходит в Москве с 19 по 21 ноября.

Первый день посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии «Лидеры ИИ». Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.

В рамках конференции также запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше