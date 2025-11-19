Путин поручил широко использовать технологии ИИ по всей России

Первый день посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии «Лидеры ИИ». Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.