Reuters: США предложили Украине отказаться от части территорий

По собеседников агентства, американская сторона сигнализировала президенту Украины Владимиру Зеленскому, что страна должна принять рамочное соглашение о прекращении конфликта и его основные пункты.
По данным Axios, CNN и Politico, США возобновили переговоры по Украине после сигналов из Кремля о готовности к завершению конфликта. Группу по разработке мирного плана со стороны США возглавляет специальный посланник США Стив Уиткофф. По данным Politico, рамочное соглашение может быть согласовано до конца этой недели, то есть до 23 ноября.
