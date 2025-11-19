В Государственной Думе расценили закрытие Польшей последнего российского консульства как продолжение недружественного курса Варшавы. Такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал первый зампредседателя думского комитета по международным отношениям Алексей Чепа.
Парламентарий также прокомментировал недавний инцидент с повреждением железной дороги в Польше. Алексей Чепа заявил, что обвинения России в причастности к этому являются глупостью.
Он предположил, что искать виновных следует среди украинских мигрантов в Польше. По его словам, многие из них бежали от мобилизации и политики властей Украины.
С безосновательностью обвинений в адрес России согласился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он опроверг все голословные выпады в сторону России со стороны Польши и назвал их необоснованными. Его слова приводит «Царьград».