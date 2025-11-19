Ричмонд
Путин поручил правительству и регионам создать план внедрения генеративного ИИ

Россия готовится к масштабному внедрению искусственного интеллекта.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил правительству и всем регионам страны проработать план, своего рода «дорожную карту», посвященный внедрению генеративного искусственного интеллекта. Это станет новым шагом на пути России к цифровизации и технологичному будущему.

Президент поручил создать план по внедрению ИИ во всех сферах жизни страны. Он сказал, что к марту 2026 года все государственные органы должны подробно доложить, как они используют разработки из этой сферы в экономике.

Путин также отметил, что в некоторых важных областях, таких как работа спецслужб, нужно полагаться только на российские разработки в сфере ИИ. Пользоваться зарубежными аналогами в таких делах недопустимо.

Ранее KP.RU сообщил, что первый российский человекоподобный робот Грин станцевал для президента Путина, познакомился с ним и вкратце рассказал о своих возможностях. Глава государства поблагодарил гуманоидного робота за представление.