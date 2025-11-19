Ричмонд
Путин: РФ должна иметь собственные ИИ-технологии для сохранения суверенитета

Путин отметил важность развития ИИ-систем в России.

Источник: Комсомольская правда

Россия обязана развивать собственные ИИ-технологии, чтобы сохранить суверенитет и не зависеть от импортных систем. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Такие модели (ИИ — прим. ред.) порождают гигантские массивы новых данных, становятся одним из важнейших инструментов распространения информации, а значит, способны влиять на ценности мировоззрения людей. Критическую зависимость от чужих систем мы не можем допустить», — заявил глава государства.

Президент отметил, что технологическая независимость становится фундаментом для обеспечения безопасности и устойчивости страны в условиях мировой конкуренции.

Ранее KP.RU писал, что Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить специальный план по внедрению генеративной ИИ-системы. Этот шаг должен ускорить цифровое развитие страны и укрепить её позиции в сфере технологий.