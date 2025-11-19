19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Зимбабве подтвердили готовность вывести отношения на стратегический уровень. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Максима Рыженкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Зимбабве Игнатиусом Грэмом Мудзимбой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Дипломаты обсудили актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и Зимбабве. Особое внимание они уделили выполнению достигнутых в ходе взаимных визитов на высшем уровне договоренностей, включая реализацию третьей фазы программы механизации фермерских хозяйств Зимбабве, совместных проектов в сфере промышленной кооперации, здравоохранения, наращивание взаимного товарооборота.
Стороны подтвердили готовность вывести отношения на стратегический уровень, как это предусмотрено всеобъемлющей дорожной картой сотрудничества и партнерства на 2026−2030 годы. Этот документ был подписан в мае 2025 года во время визита в Беларусь Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тогда лидеры обеих стран договорились создать комиссию на уровне глав государств.
«Она станет стратегическим механизмом высокого уровня, позволяющим координировать работу уже действующих совместных комиссий и комитетов», — пояснял Александр Лукашенко по итогам переговоров. Соответствующий проект соглашения, как ожидается, будет подготовлен к его ответному визиту в Зимбабве. -0-