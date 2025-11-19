Беларусь и Зимбабве подтвердили готовность вывести отношения на стратегический уровень

Стороны подтвердили готовность вывести отношения на стратегический уровень, как это предусмотрено всеобъемлющей дорожной картой сотрудничества и партнерства на 2026−2030 годы. Этот документ был подписан в мае 2025 года во время визита в Беларусь Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Тогда лидеры обеих стран договорились создать комиссию на уровне глав государств.