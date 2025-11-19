Ричмонд
В Польше двум украинцам предъявлено обвинение в терроризме в связи с инцидентами на железной дороге

Пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак заявил: «В ходе расследования мы получили доказательства, которые указывают на очень высокую вероятность того, что непосредственными виновниками диверсионных мероприятий террористического характера были два гражданина Украины».

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Польши предъявила двум гражданам Украины обвинения в совершении акта диверсии против Республики Польша. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

Пресс-секретарь ведомства Пшемыслав Новак заявил: «В ходе расследования мы получили доказательства, которые указывают на очень высокую вероятность того, что непосредственными виновниками диверсионных мероприятий террористического характера были два гражданина Украины».

«Прокурор признал в обвинениях, что такое поведение было преступлением террористического характера и было направлено на серьезное запугивание многих людей, дестабилизацию общества и ограничение доверия к правительству» — уточнил Новак. По его словам, «преступление карается пожизненным заключением».

Утром 16 ноября машинист поезда сообщил по телефону об обнаружении в Мазовецком воеводстве Польши повреждения железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу «Дорохуск» на границе с Украиной. После поездки на место ЧП премьер Польши Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва. Также стало известно, что в другом месте, недалеко от железнодорожной станции Голомб (Пулавский повят, Люблинское воеводство), 16 ноября пассажирский поезд был вынужден экстренно затормозить из-за повреждения рельсов.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что подозреваемыми в инцидентах на польских железных дорогах являются двое граждан Украины. По его словам, эти украинцы якобы сотрудничали с российскими спецслужбами. Он также назвал произошедшее диверсией.

19 ноября портал Оnet сообщил, что спецслужбы Польши разыскивают еще четырех украинцев, подозреваемых в причастности к инцидентам на железной дороге. По неофициальным данным портала, двое граждан Украины, о которых стало известно накануне, действовали не в одиночку. Позднее RMF24 сообщил, что польская полиция и спецслужбы задержали несколько человек, подозреваемых в причастности к инцидентам на двух участках польской железной дороги. -0-

