В Польше двум украинцам предъявлено обвинение в терроризме в связи с инцидентами на железной дороге

19 ноября портал Оnet сообщил, что спецслужбы Польши разыскивают еще четырех украинцев, подозреваемых в причастности к инцидентам на железной дороге. По неофициальным данным портала, двое граждан Украины, о которых стало известно накануне, действовали не в одиночку. Позднее RMF24 сообщил, что польская полиция и спецслужбы задержали несколько человек, подозреваемых в причастности к инцидентам на двух участках польской железной дороги. -0-