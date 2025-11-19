Ричмонд
В России создадут штаб для руководства по деятельности ИИ

Путин поручил создать в России штаб по руководству деятельности ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране штаб руководства всей деятельности, связанной с технологией искусственного интеллекта. Об этом российский лидер сообщил на полях конференции «Сбера» AI Journey-2025, проходящей в Москве 19 ноября.

Поручение главы государства было направлено правительству РФ и аппарату президента.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что Россия должна развивать отечественные ИИ-технологии, чтобы сохранить суверенитет и не зависеть от импортных систем.