В России создадут штаб для руководства по деятельности ИИ

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране штаб руководства всей деятельности, связанной с технологией искусственного интеллекта. Об этом российский лидер сообщил на полях конференции «Сбера» AI Journey-2025, проходящей в Москве 19 ноября.
Поручение главы государства было направлено правительству РФ и аппарату президента.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что Россия должна развивать отечественные ИИ-технологии, чтобы сохранить суверенитет и не зависеть от импортных систем.