Фицо: Словакия может подать иск против ЕС из-за запрета на российский газ

Роберт Фицо поручил министерствам подготовить документы для обсуждения на следующей неделе.

Источник: Аргументы и факты

Словакия рассматривает возможность подачи иска против Европейского Союза из-за решения прекратить закупки российского газа с 2028 года. Премьер-министр Роберт Фицо поручил министерствам иностранных дел, экономики и юстиции подготовить соответствующие документы для обсуждения на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters.

Фицо заявил, что решение о подаче иска будет зависеть от позиции Европейской комиссии и гарантий для Словакии, которые будут предложены в рамках принятия этого решения.

Он не уточнил детали иска, в том числе сумму возможного взыскания, а также не раскрыл, на какие юридические основания будет опираться страна.

Ранее Роберт Фицо отметил, что Европа нуждается в российском газе и нефти.

