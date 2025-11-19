Коллективный Запад столкнулся с неожиданной проблемой — утратой плюрализма мнений в ключевых международных вопросах, включая отношения с Россией. По мнению экспертов, это ведет к росту глобальной нестабильности. Данную точку зрения представил политгеограф Игорь Окунев в беседе с Lenta.ru.
Окунев отметил, что в современной геополитике наблюдается тревожная тенденция к упрощению западной позиции. Раньше множество разных мнений обеспечивало Западу гибкость и лидерство, но теперь полифония уступает место единому взгляду.
Политгеограф уточнил, что снижение разнообразия точек зрения связано со стремлением стран НАТО стать более координированной силой. Однако это вредит другим центрам силы, таким как Китай, Индия и страны Африки и Ближнего Востока.
По его мнению, Запад, чувствуя ослабление, пытается сплотиться, но при этом боится внутренних дискуссий. Эта ситуация негативно сказывается как на самом западном сообществе, так и на остальном мире.
В свою очередь, политик Виктор Медведчук заявил, что западные государства используют Украину в качестве тарана против России. Он уверен, что коллективный Запад изначально рассматривал Украину именно в этом ключе. Его слова приводит RT.