Путин рассказал о подготовке к предстоящей прямой линии: на ней вновь применят искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин объявил, что во время его предстоящей прямой линии 2025 года снова будет использоваться языковая модель (чат-бот с искусственным интеллектом) от компании «Сбер» — GigaChat. В прошлом году организаторы прямой линии, уточнил Путин, остались очень довольны его работой.
«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова и еще раз будем применять ГигаЧат, языковая модель Сбера, которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан», — сказал президент.
Об этом Путин рассказал на пленарном заседании «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая проходит 19 ноября 2025 года в Москве в рамках конференции AI Journey-2025.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил правительству и регионам России подготовить дорожную карту внедрения генеративного искусственного интеллекта в самые разные сферы жизни.