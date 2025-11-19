Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил создать штаб для управления отраслью ИИ

Он поручил регионам создать национальный план внедрения генеративного ИИ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим штаб для управления отраслью искусственного интеллекта (ИИ). Он сделал это заявление на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Он поручил регионам разработать национальный план внедрения генеративного ИИ по всей стране и отметил, что в марте 2026 года ведомства должны представить подробную информацию о применении ИИ в экономике.

Президент добавил, что в некоторых областях, включая деятельность спецслужб, необходимо опираться исключительно на собственные разработки в области ИИ.