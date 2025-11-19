Путин предложил создать штаб для управления отраслью ИИ

Президент России Владимир Путин заявил, что стране необходим штаб для управления отраслью искусственного интеллекта (ИИ). Он сделал это заявление на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
Он поручил регионам разработать национальный план внедрения генеративного ИИ по всей стране и отметил, что в марте 2026 года ведомства должны представить подробную информацию о применении ИИ в экономике.
Президент добавил, что в некоторых областях, включая деятельность спецслужб, необходимо опираться исключительно на собственные разработки в области ИИ.