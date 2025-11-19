Ричмонд
«А зачем тогда мозги?»: Путин высказался о важности образования и развития детей в эпоху ИИ

Путин призвал учить детей думать, а не просто нажимать кнопки и задавать вопросы.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин, комментируя все больше развивающиеся технологии искусственного интеллекта, отметил ценность собственного ума у человека. По мнению главы государства, очень важно научить детей думать своей головой, развивать интеллект, а не просто давать ему возможность получать ответы на любые вопросы по нажатию одной кнопки.

«Надо же как-то детей и в школах, и вузах, и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы (искусственному интеллекту — прим. ред.)», — говорит глава государства.

Путин отметил, что в 2025 году наблюдается тревожная тенденция, когда люди не думают сами и во всем полагаются на ответы чат-ботов. Об этом президент рассуждал во время конференции Сбера AI Journey-2025 в Москве.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин призвал страны-партнеры скоординироваться и вместе проработать законодательство, регулирующее работу искусственного интеллекта.