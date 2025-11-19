FT: план США предполагает сокращение армии Украины вдвое

О возобновлении переговоров написали Axios, CNN, Politico, Reuters. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Кремль продемонстрировал готовность к мирному соглашению по Украине. В октябре в США с рабочим визитом был спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По данным Politico, рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано до конца этой недели — до 23 ноября.