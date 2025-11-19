Ричмонд
FT: план США предполагает сокращение армии Украины вдвое

Мирный план США по Украине предполагает сокращение ВСУ вдвое, сообщил журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X. На начало 2025 года, как говорил президент Украины Владимир Зеленский, численность ВСУ составляла 880 тыс. человек.

Источник: Reuters

Журналист FT сделал свой пост спустя некоторое время после того, как агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило первые детали мирного плана США, но в очень общих формулировках: отказ от территорий, некоторых видов оружия, сокращение армии.

Что касается территории, то, по данным Кристофера Миллера, речь идет о Донбассе — Донецкой и Луганской областей. В сентябре 2022 года Россия присоединила эти территории в виде Донецкой и Луганской народных республик. Помимо них — Запорожскую и Херсонскую области.

Reuters сообщило, что американская сторона сигнализировала президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости принять основные пункты предложенного плана. По словам Кристофера Миллера, свои предложения американская сторона передала через секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который на днях был в США. При этом, отмечает журналист, господин Зеленский этими предложениями недоволен.

О возобновлении переговоров написали Axios, CNN, Politico, Reuters. По данным CNN, администрация президента США Дональда Трампа считает, что Кремль продемонстрировал готовность к мирному соглашению по Украине. В октябре в США с рабочим визитом был спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По данным Politico, рамочное соглашение по урегулированию конфликта может быть согласовано до конца этой недели — до 23 ноября.

