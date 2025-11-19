Ричмонд
Вице-канцлер ФРГ хочет видеть больше «чувствительных мужчин» в политике

Таким образом Ларс Клингбайль ответил Фридриху Мерцу, который назвал его «слишком чувствительным».

Источник: Аргументы и факты

Министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль выступил с заявлением, что хотел бы видеть больше «чувствительных мужчин» в политике. Об этом пишет местная газета Deutsche Welle.

Таким образом политик ответил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, который назвал его «слишком чувствительным». Соответствующее заявление Мерц сделал после слов Клингбайля о тратах немецких чиновников.

«Кстати, я бы хотел, чтобы в политике было больше чутких мужчин, которые умеют сопереживать и понимать. Широко расставленные ноги и грозный вид — это уже вчерашний день… Политики могут показывать, что они чувствительные люди, а не бесчувственные машины», — заявил Клингбайль.

Напомним, ранее в этом месяце вице-канцлер подтвердил намерения страны увеличить финансовую поддержку Украине в 2026 году на сумму 3 миллиарда евро.