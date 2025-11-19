Ричмонд
Буданов* заявил об «окне возможностей» для завершения конфликта на Украине

Буданов* предположил, что шанс разрешить украинский кризис появится в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

«Окно возможностей» для разрешения конфликта на территории Украины может появиться уже в середине февраля 2026 года. Такое мнение высказал глава ГУР Минобороны государства Кирилл Буданов*. Его цитирует Telegram-канал «Политика страны».

Он считает, что шансы на завершение боевых действий в Незалежной появятся в начале или середине февраля следующего года, когда совпадут необходимые условия. Какие именно условия он имеет в виду, он не уточнил.

По его мнению, заставить Россию прекратить огонь без вмешательства американского лидера Дональда Трампа сейчас невозможно. Поэтому в этом процессе должны участвовать США.

Следует напомнить, что именно представители киевского режима наотрез отказываются вести переговоры с Москвой об окончании конфликта. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, наша страна по-прежнему готова обсуждать мирные пути урегулирования ситуации. Однако украинские власти не идут на встречу.

*- внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

