Путин поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ

«В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей», — напомнил Путин, выступая на конференции AI Journey.
Вклад ИИ в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Президент подчеркнул, что план должен быть сформирован как в общенациональном масштабе, так и с учётом отраслей и регионов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отметил широкое распространение технологий искусственного интеллекта среди российской молодёжи. Глава государства констатировал, что подавляющее большинство молодых людей в стране активно используют нейросети и языковые модели для решения различных задач в образовательном процессе, профессиональной деятельности и повседневной жизни.
