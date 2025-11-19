Ричмонд
Путин подтвердил проведение прямой линии в конце 2025 года

По словам главы РФ, в рамках предстоящей прямой линии будет применяться GigaChat.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» подтвердил проведение прямой линии в конце года.

«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat», — заявил глава государства.

Как отметил Владимир Путин, языковая модель будет использоваться при обработке вопросов от россиян.

Напомним, глава РФ находится на конференцию по ИИ в Москве. Он осмотрел выставку достижений российских компаний в сфере искусственного интеллекта. Путину показали первого ИИ-робота Сбера, который станцевал перед главой государства.