Путин подтвердил проведение прямой линии в конце 2025 года

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» подтвердил проведение прямой линии в конце года.
«В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова еще раз будем применять и GigaChat», — заявил глава государства.
Как отметил Владимир Путин, языковая модель будет использоваться при обработке вопросов от россиян.
Напомним, глава РФ находится на конференцию по ИИ в Москве. Он осмотрел выставку достижений российских компаний в сфере искусственного интеллекта. Путину показали первого ИИ-робота Сбера, который станцевал перед главой государства.