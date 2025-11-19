Путин: вклад ИИ в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей

Совокупный вклад искусственного интеллекта (ИИ) в ВВП РФ к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, с этой целью правительству и главам регионов следует сформировать план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
«Если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, по всем направлениям — по отраслям, регионам, министерствам и ведомствам, — нужен такой штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат. Нужен административный ресурс», — сказал он.
Президент РФ также поставил задачу перед администрацией президента, правительством подумать о создании штаба, который бы осуществлял руководство всей этой деятельностью.