Путин: вклад ИИ в ВВП России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей

Президент РФ поставил задачу сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны.

Источник: Аргументы и факты

Совокупный вклад искусственного интеллекта (ИИ) в ВВП РФ к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, с этой целью правительству и главам регионов следует сформировать план внедрения генеративного ИИ на уровне всей страны, заявил российский лидер Владимир Путин во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно, по всем направлениям — по отраслям, регионам, министерствам и ведомствам, — нужен такой штаб, который бы мог реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результат. Нужен административный ресурс», — сказал он.

Президент РФ также поставил задачу перед администрацией президента, правительством подумать о создании штаба, который бы осуществлял руководство всей этой деятельностью.