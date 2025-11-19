Россия вступила в AI-гонку с США и Китаем

По словам гендиректора Агентства искусственного интеллекта Романа Душкина, в этой борьбе за лидерство в области ИИ самым важным для России будет «удержаться от вступления в гонку “вооружений” в этой сфере». "Играть на чужом поле и по чужим правилам — это всегда проигрышная позиция. Но то, что страны заявляют об обновлении своих стратегий в области ИИ, показывает, что такая конкуренция за лучший продукт идет. У России свои стратегические цели, свои задачи, которые надо решать, а не смотреть, что там планируют США или Китай.