Путин: Россия готовится перейти на серийное производство малых АЭС

Путин отметил, что Россия планирует развивать малую ядерную энергетику.

Источник: Комсомольская правда

Россия готовится в ближайшем будущем перейти на серийное производство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщил российский глава Владимир Путин в ходе выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам главы государства, внедрение малых АЭС станет важным шагом в модернизации энергетической инфраструктуры.

«У нас есть уникальные решения, которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОДов. Планируем перейти на серийное производство малых и наземных атомных электростанций», — отметил президент.

Он добавил, что в стране будет продолжаться возведение ЦОДов на территории крупнейших атомных электростанций.

Ранее Владимир Путин заявлял, что «Росатом» контролирует примерно 90% мирового рынка строительства атомных станций. По его словам, российская компания занимает лидирующие позиции в ядерной энергетике и активно участвует в международных проектах.