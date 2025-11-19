Путин: Россия готовится перейти на серийное производство малых АЭС

Россия готовится в ближайшем будущем перейти на серийное производство малых атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщил российский глава Владимир Путин в ходе выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По словам главы государства, внедрение малых АЭС станет важным шагом в модернизации энергетической инфраструктуры.
«У нас есть уникальные решения, которые могут быть использованы для энергоснабжения ЦОДов. Планируем перейти на серийное производство малых и наземных атомных электростанций», — отметил президент.
Он добавил, что в стране будет продолжаться возведение ЦОДов на территории крупнейших атомных электростанций.
Ранее Владимир Путин заявлял, что «Росатом» контролирует примерно 90% мирового рынка строительства атомных станций. По его словам, российская компания занимает лидирующие позиции в ядерной энергетике и активно участвует в международных проектах.