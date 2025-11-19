«Сейчас как по лбу даст»: Путин посоветовал Грефу не злить робота Грина

Во время осмотра выставки технологических достижений Путин подошел на стенд Сбера, где увидел, как робот Грин выполняет задачу по перемещению яблок и апельсинов в корзину. Греф лично участвовал в этой демонстрации, перекладывая фрукты и всячески мешая роботу.