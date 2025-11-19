«Сейчас как по лбу даст»: Путин посоветовал Грефу не злить робота Грина

Президент России Владимир Путин на международной конференции «Сбера» в Москве в шутку посоветовал главе компании Герману Грефу не испытывать терпение первого антропоморфного ИИ-робота по имени Грин.
Во время осмотра выставки технологических достижений Путин подошел на стенд Сбера, где увидел, как робот Грин выполняет задачу по перемещению яблок и апельсинов в корзину. Греф лично участвовал в этой демонстрации, перекладывая фрукты и всячески мешая роботу.
«Сейчас по лбу как даст: издеваешься, что ли?» — в шутку прокомментировал Путин.
Антропоморфный робот, созданный на базе нейросети GigaChat, был разработан инженерами «Сбера» и умеет взаимодействовать с предметами и людьми в реальном мире. Он же встретил Путина на конференции AI Journey-2025 в Москве 19 ноября 2025 года.
Ранее KP.RU сообщил, что робот Грин исполнил для Путина недавно изученный танец в качестве демонстрации своих способностей.