США выступили против принятия итоговой декларации G20 в ЮАР без Вашингтона

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа официально предупредила Южно-Африканскую Республику, чтобы та не добивалась принятия открывающимся 22 ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР саммитом лидеров стран Группы двадцати (G20) совместной итоговой декларации. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ, информирует ТАСС.
«США выступают против принятия любого итогового документа саммита G20 на основе консенсусной позиции “двадцатки” без согласия Соединенных Штатов, — говорится в документе. — Если ЮАР в качестве председателя G20 и выпустит какой-либо документ, он должен быть оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы однозначно продемонстрировать отсутствие консенсуса».
В направленной 15 ноября Соединенными Штатами по дипломатическим каналам ноте подчеркнуто, что Соединенные Штаты не будут участвовать ни в подготовке саммита G20 в Йоханнесбурге, ни в его работе. Вашингтон заявил, что заблокирует любой итоговый документ саммита, представленный как консенсусная позиция G20, поскольку приоритеты ЮАР «противоречат политическим взглядам США».
Между тем глава МИД ЮАР Рональд Ламола заявил 18 ноября, что Южно-Африканская Республика будет добиваться принятия итоговой декларации саммита G20. «Мы считаем, что “двадцатка” способна подать сигнал о том, что мир может двигаться дальше без США, — заявил он на конференции Bloomberg Africa Business Summit. — Наличие многосторонних платформ является единственным способом обеспечить функционирование мира». Однако Ламола не исключил, что в случае отсутствия условий для принятия совместной декларации его заключительным документом станет заявление председателя.
Ранее американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что представители Соединенных Штатов не поедут на саммит G20.
Саммит в Йоханнесбурге запланирован на 22−23 ноября. Его повестка дня разработана на основе трех принципов — солидарность, равенство и устойчивое развитие. Председатель саммита и президент ЮАР Сирил Рамафоса дал понять, что в качестве одной из своих главных задач на встрече в Йоханнесбурге он видит укрепление позиций Глобального Юга в мировой экономике и международных отношениях. Также, по его словам, центральной темой предстоящего саммита станет проблема неравенства в мире и поиски путей его преодоления. -0-