США выступили против принятия итоговой декларации G20 в ЮАР без Вашингтона

Саммит в Йоханнесбурге запланирован на 22−23 ноября. Его повестка дня разработана на основе трех принципов — солидарность, равенство и устойчивое развитие. Председатель саммита и президент ЮАР Сирил Рамафоса дал понять, что в качестве одной из своих главных задач на встрече в Йоханнесбурге он видит укрепление позиций Глобального Юга в мировой экономике и международных отношениях. Также, по его словам, центральной темой предстоящего саммита станет проблема неравенства в мире и поиски путей его преодоления. -0-