«Всегда будет мало»: Путин высказался о стремлении людей увеличить продолжительность жизни

Путин не исключил, что люди смогут жить до 150 лет, Россия над этим работает.

Источник: Комсомольская правда

Теоретически среднюю продолжительность жизни можно увеличить до 150 лет, но человеку этого все равно будет недостаточно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По мнению президента, люди всегда будут стремиться к большему, независимо от достигнутых результатов в области медицины и науки. Однако он отметил, что общество и в таком случае будет недовольно сроком продолжительности жизни.

Президент также подчеркнул важность комплексного подхода к вопросам здравоохранения и качества жизни. Он отметил, что государство будет продолжать инвестировать в развитие медицины и создание условий для долголетия.