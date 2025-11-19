«Всегда будет мало»: Путин высказался о стремлении людей увеличить продолжительность жизни

Теоретически среднюю продолжительность жизни можно увеличить до 150 лет, но человеку этого все равно будет недостаточно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По мнению президента, люди всегда будут стремиться к большему, независимо от достигнутых результатов в области медицины и науки. Однако он отметил, что общество и в таком случае будет недовольно сроком продолжительности жизни.
Президент также подчеркнул важность комплексного подхода к вопросам здравоохранения и качества жизни. Он отметил, что государство будет продолжать инвестировать в развитие медицины и создание условий для долголетия.