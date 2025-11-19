Ричмонд
«Деньги дадите нам?»: Путин шуткой ответил Грефу про использование ИИ при создании спутниковых группировок

Путин и Греф обсудили создание спутниковых группировок с помощью ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин на полях конференции AI Journey-2025 обсудил с главой «Сбера» Германом Грефом создание спутниковых группировок при использовании технологий искусственного интеллекта.

В ходе мероприятия президент уточнил, готов ли «Сбер» поучаствовать в их создании. Греф ответил, что компания видит это своим важным делом и готова выполнить поручение с большим удовольствием.

«Так сложно ответил… Деньги дадите нам? На то, чтобы спутниковые группировки создавать, или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?» — с улыбкой уточнил президент.

Греф поддержал настрой Путина, пошутив, что ИИ является настолько «дорогой игрушкой», что после затрат на технологию у «Сбера» ничего не остается. В ответ президент предложил компании сокращать производственные расходы, используя ИИ.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин поспорил с одним из разработчиков «Алисы». Президент поинтересовался, как можно учить детей самостоятельно думать при наличии ИИ-помощника.