«Деньги дадите нам?»: Путин шуткой ответил Грефу про использование ИИ при создании спутниковых группировок

Президент России Владимир Путин на полях конференции AI Journey-2025 обсудил с главой «Сбера» Германом Грефом создание спутниковых группировок при использовании технологий искусственного интеллекта.
В ходе мероприятия президент уточнил, готов ли «Сбер» поучаствовать в их создании. Греф ответил, что компания видит это своим важным делом и готова выполнить поручение с большим удовольствием.
«Так сложно ответил… Деньги дадите нам? На то, чтобы спутниковые группировки создавать, или только в части использования искусственного интеллекта при создании этих группировок?» — с улыбкой уточнил президент.
Греф поддержал настрой Путина, пошутив, что ИИ является настолько «дорогой игрушкой», что после затрат на технологию у «Сбера» ничего не остается. В ответ президент предложил компании сокращать производственные расходы, используя ИИ.
