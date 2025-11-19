Ричмонд
Путин: среднюю продолжительность жизни, вероятно, можно довести до 150 лет

Главный вопрос не в том, сколько прожить, а как прожить, сказал президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» предположил, что среднюю продолжительность жизни можно довести до 150 лет.

«Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег», — сказал Путин.

Кроме того, он отметил, что главный вопрос не в том, сколько прожить, а «как прожить, зачем и ради чего».

«А на этот вопрос отвечают наши традиционные ценности», — сказал Путин.

Ранее Путин в ходе визита в Китай в сентябре сообщил журналистам, что обсуждал с китайским председателем Си Цзиньпином увеличение продолжительности жизни до 150-лет.

