Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миллер: мирный план США фактически является капитуляцией для Украины

Миллер считает, что план фактически может быть расценен как капитуляция Украины.

Источник: Аргументы и факты

Корреспондент газеты The Financial Times Кристофер Миллер опубликовал информацию о мирном плане, предложенном США и Россией, который был передан украинской стороне через Дмитриева-Уиткоффа и Умерова.

Согласно его сведениям, этот план фактически может быть расценен как капитуляция Украины, так как в нем содержатся требования, которые, по его словам соответствуют максималистским позициям Кремля.

План предполагает сокращение украинской армии в два раза, отказ от определенного типа оружия и отказ от территории Донбасса.

В последнем пункте плана он написал, что Зеленский должен быть недоволен.

Ранее источник в Киеве сообщил агентству Reuters, что Украина не участвовала в подготовке американских предложений по урегулированию конфликта с Россией.