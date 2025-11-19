Миллер: мирный план США фактически является капитуляцией для Украины

Корреспондент газеты The Financial Times Кристофер Миллер опубликовал информацию о мирном плане, предложенном США и Россией, который был передан украинской стороне через Дмитриева-Уиткоффа и Умерова.
Согласно его сведениям, этот план фактически может быть расценен как капитуляция Украины, так как в нем содержатся требования, которые, по его словам соответствуют максималистским позициям Кремля.
План предполагает сокращение украинской армии в два раза, отказ от определенного типа оружия и отказ от территории Донбасса.
В последнем пункте плана он написал, что Зеленский должен быть недоволен.
Ранее источник в Киеве сообщил агентству Reuters, что Украина не участвовала в подготовке американских предложений по урегулированию конфликта с Россией.