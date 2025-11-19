Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

Axios: встречу Уиткоффа и Зеленского отменили из-за нежелания обсуждать план США.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с (главой СНБО Рустемом — ред.) Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с Зеленским в Турции.

По данным Axios, Зеленский же отправился в Анкару с планом урегулирования, составленным вместе с европейскими партнерами.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше