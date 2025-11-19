СМИ назвали причину отмены встречи Уиткоффа и Зеленского

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции была отменена, когда стала ясно, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с (главой СНБО Рустемом — ред.) Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана», — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с Зеленским в Турции.
По данным Axios, Зеленский же отправился в Анкару с планом урегулирования, составленным вместе с европейскими партнерами.