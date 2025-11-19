На Западе раскрыли детали мирного плана США по Украине: какие пункты в него вошли

Ранее в Кремле высказались по поводу переговоров РФ и США по Украине. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что обе стороны обсуждали украинскую ситуацию во время саммита на Аляске. По его словам, других значимых сдвигов в переговорах не происходило. Он уточнил, что пока от Вашингтона не поступало новых идей по этой теме.