На Западе раскрыли детали мирного плана США по Украине: какие пункты в него вошли

Америка в своем мирном плане по разрешению конфликта предлагает властям Украины отказаться от части территорий. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.
«США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению конфликта с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения», — указывается в материале.
Источники агентства также добавили, что в плане Штатов якобы содержится пункт о сокращении численности украинской армии.
Ранее в Кремле высказались по поводу переговоров РФ и США по Украине. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков сообщил, что обе стороны обсуждали украинскую ситуацию во время саммита на Аляске. По его словам, других значимых сдвигов в переговорах не происходило. Он уточнил, что пока от Вашингтона не поступало новых идей по этой теме.