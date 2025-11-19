FT: мирный план США включает признание русского языка государственным на Украине

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
«В нём также предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине», — говорится в статье.
Отмечается, что также план предполагает «предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви».
Согласно информации издания, в плане США, кроме того, указано сокращение американской военной помощи Киеву.
Портал Axios между тем подчёркивает, что предлагаемый США план по Украине предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной и то, что Соединённые Штаты и другие государства признают Крым и Донбасс как законные российские территории.