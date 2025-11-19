Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: мирный план США включает признание русского языка государственным на Украине

Предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта включает признание на Украине русского языка как государственного.

Источник: Reuters

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

«В нём также предусматривается признание русского языка официальным государственным языком на Украине», — говорится в статье.

Отмечается, что также план предполагает «предоставление официального статуса местному отделению Русской православной церкви».

Согласно информации издания, в плане США, кроме того, указано сокращение американской военной помощи Киеву.

Портал Axios между тем подчёркивает, что предлагаемый США план по Украине предполагает, что территории Донбасса, которые Киев уступит, будут считаться демилитаризованной зоной и то, что Соединённые Штаты и другие государства признают Крым и Донбасс как законные российские территории.