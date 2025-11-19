Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что ни Евроcоюз, ни Украина уже не вдохновляют польских чиновников. Об этом член Совета Федерации написал в своем Telegram-канал.
«До сих польская правящая элита была достаточно гомогенна: оба ее фланга сходились на поддержке Украины и содержании украинцев в самой Польше за счет поляков. Но эта фаза единения позади… Русофобия осталась, она никуда не исчезла. Но ни Евроcоюз, ни Украина уже не вдохновляют поляков», — говорится в его публикации.
Напомним, ранее Пушков, комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности Киева продолжать военные действия, заявил, что Украина может потерять примерно половину своих территорий, если конфликт продолжится еще три года.