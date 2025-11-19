Reuters: Мирный план США по Украине включает отказ от территорий

«США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению конфликта с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения», — указывает издание.
Напомним, Соединённые Штаты и Россия провели переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в которых не принимали участие официальные представители Киева. Высокопоставленный украинский чиновник, ссылаясь на полученные сигналы, подтвердил информацию о пакете американских предложений, которые Вашингтон предварительно обсуждал с Москвой.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.