Reuters: Мирный план США по Украине включает отказ от территорий

Напомним, Соединённые Штаты и Россия провели переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине, в которых не принимали участие официальные представители Киева. Высокопоставленный украинский чиновник, ссылаясь на полученные сигналы, подтвердил информацию о пакете американских предложений, которые Вашингтон предварительно обсуждал с Москвой.