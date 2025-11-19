Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чилийский писатель Белл сравнил Зеленского с клоуном из «Оно»

Мери Белл заявил, что нацизм не исчез, а лишь видоизменился, сохранив свою суть.

Источник: Аргументы и факты

Чилийский писатель Патрисио Мери Белл, автор книги «Дети Донбасса», на встрече с членами Общественной палаты РФ сравнил Владимира Зеленского с клоуном из романа Стивена Кинга «Оно».

«Владимир Зеленский — как клоун из книги Стивена Кинга “Оно”, который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить. В Чили вы боролись с Пиночетом, вы боролись с Гитлером, теперь сражаетесь с Зеленским и его приспешниками», — заявил писатель.

Мери Белл подчеркнул, что нацизм не исчез, а лишь видоизменился, сохранив свою суть.

«Монстр живет, и пока он жив, ни один ребенок не может спать спокойно», — добавил он.

Писатель выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и заявил о уверенности в том, что он «борется за всех нас».

Ранее Путин подчеркнул активное участие России в создании нового миропорядка.