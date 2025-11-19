Чилийский писатель Белл сравнил Зеленского с клоуном из «Оно»

«Владимир Зеленский — как клоун из книги Стивена Кинга “Оно”, который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить. В Чили вы боролись с Пиночетом, вы боролись с Гитлером, теперь сражаетесь с Зеленским и его приспешниками», — заявил писатель.