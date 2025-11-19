Чилийский писатель Патрисио Мери Белл, автор книги «Дети Донбасса», на встрече с членами Общественной палаты РФ сравнил Владимира Зеленского с клоуном из романа Стивена Кинга «Оно».
«Владимир Зеленский — как клоун из книги Стивена Кинга “Оно”, который запускает воздушные шарики и затем убивает детей. Пока есть дети, которых нужно защищать, нацизм не может жить. В Чили вы боролись с Пиночетом, вы боролись с Гитлером, теперь сражаетесь с Зеленским и его приспешниками», — заявил писатель.
Мери Белл подчеркнул, что нацизм не исчез, а лишь видоизменился, сохранив свою суть.
«Монстр живет, и пока он жив, ни один ребенок не может спать спокойно», — добавил он.
Писатель выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и заявил о уверенности в том, что он «борется за всех нас».
Ранее Путин подчеркнул активное участие России в создании нового миропорядка.