Трамп пригрозил уволить главу Минфина США Скотта Бессента

Ранее, 21 августа, агентство Bloomberg сообщило, что минюст США призвал к отставке члена совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лизу Кук. По данным агентства, ее отставка даст Трампу еще одну вакансию в совете директоров ФРС, поэтому он усиливает давление на американский Центральный банк, требуя снижения базовой ставки. Отмечается, что уволить управляющую ФРС может только сам президент и только при наличии оснований для этого. Позже стало известно, что Верховный суд США отказался разрешить Трампу немедленно уволить Кук.