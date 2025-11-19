Ричмонд
Трамп пригрозил уволить главу Минфина США Скотта Бессента

Американский лидер Дональд Трамп 19 ноября пригрозил уволить главу минфина США Скотта Бессента, если он не добьется от Федеральной резервной системы (ФРС) быстрого снижения ставок.

Источник: AP 2024

«Единственное, что ты проваливаешь, — это ФРС, потому что ставки слишком высокие, Скотт. И, если ты не исправишь это быстро, я вышвырну тебя», — заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме США и Саудовской Аравии.

Также Трамп пошутил, что для работы главой ФРС США достаточно выступить с короткой речью раз в месяц, в остальное время можно играть в гольф.

Ранее, 21 августа, агентство Bloomberg сообщило, что минюст США призвал к отставке члена совета управляющих Федеральной резервной системой (ФРС) Лизу Кук. По данным агентства, ее отставка даст Трампу еще одну вакансию в совете директоров ФРС, поэтому он усиливает давление на американский Центральный банк, требуя снижения базовой ставки. Отмечается, что уволить управляющую ФРС может только сам президент и только при наличии оснований для этого. Позже стало известно, что Верховный суд США отказался разрешить Трампу немедленно уволить Кук.

