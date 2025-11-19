На Украине назначили нового министра энергетики вместо сбежавшей Гринчук

Некрасов заявил, что осознаёт масштаб ответственности, особенно в условиях «самого сложного отопительного сезона в истории Украины». По его словам, ключевые задачи на ближайшее время — обеспечить бесперебойную работу энергосистемы, повысить прозрачность процессов, восстановить доверие к ведомству и укрепить взаимодействие с международными партнёрами. Он добавил, что намерен привлечь ресурсы для ремонта и восстановления повреждённой инфраструктуры.