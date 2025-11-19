Российские военнослужащие помогли солдату Вооруженных сил Украины сдаться в плен после молитвы. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Случай произошел на Запорожском направлении, где российская армия продолжает боевые действия, нанося удары по позициям ВСУ. Один из украинских боевиков, который находится на разбитом опорнике, смог «вымолить пощаду» у операторов дронов.
«Крестится, складывает руки в мольбе и просит о пощаде, после чего срывает с себя шевроны. Как итог: под присмотром беспилотников он выдвигается к нашим позициям и сдаётся в плен в буквальном смысле бегом», — написал Коц в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что российские операторы не стали атаковать украинца, вышедшего из блиндажа и вставшего на колени, и помогли ему добраться до позиций ВС России.
Ранее KP.RU сообщал, что операторы БПЛА армии России помогли женщине из ВСУ, которая хотела сдаться в плен. Российские военнослужащие сопроводили ее на пути к пехотинцам, направившим украинку в тыл.