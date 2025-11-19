Axios: встречу по Украине отменили из-за нежелания Зеленского обсуждать новый план

Зеленский настаивает на плане Евросоюза по урегулированию на Украине.
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Турции отменили. Выяснилось, что Зеленский не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
«Встречу отложили, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым. Он не заинтересован в обсуждении плана», — сообщает портал.
По данным журналистов, президент США Дональд Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с Зеленским в Турции. Украинский президент направился туда с предложениями по урегулированию, которые составил со своими европейскими партнерами.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Россия не получала от США информации о каких-либо соглашениях по Украине. По ее словам, Штаты никаких сведений по официальным каналам по этому поводу не направляли.