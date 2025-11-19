Песков заявил, что разговор Путина и Трампа можно организовать моментально

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Есть возможность при необходимости моментально организовать телефонный разговор двух лидеров», — сказал Песков журналистам.
