Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Россия готова к переговорам по Украине, пауза произошла из-за Киева

Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, но пауза в переговорном процессе появилась по вине Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию.

Москва готова к переговорам по украинскому урегулированию, но пауза в переговорном процессе появилась по вине Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пауза в переговорах возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог. Москва открыта к переговорам», — сказал Песков журналистам.

Ранее в США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта на Украине. Мирный план предполагает, в частности, присвоение официального статуса канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и придание русскому языку статуса государственного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получал от США информации по официальным каналам по этому поводу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше