Путин анонсировал открытие посольства России в Того в 2026 году

Российские посольство в Того начнет работать в 2026 году, сообщил лидер РФ Владимир Путин.
На встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе Путин отметил, что в текущем году государства отметили 65 лет установления дипломатических отношений.
«За это время у нас не были открыты посольства — и вот, мы, наконец, договорились об этом, в следующем году открываем посольство», -сказал российский президент.
Отметим, в Кремле проходят переговоры Путина с Гнассингбе, стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической, а также торгово-экономической сфере.
Напомним, в апреле МИД РФ сообщило, что в Доминиканской Республике начало свою работу российское посольство.