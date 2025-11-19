Ричмонд
Axios: в плане США по Украине говорится о признании Крыма за Россией

Кроме того, Вашингтон и страны ЕС признают Донбасс в качестве российской территории.

Источник: Аргументы и факты

План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, передает портал Axios.

«США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут», — говорится в заявлении.

Также в американском плане по урегулированию конфликта говорится, что территории Донбасса, которые уступит киевский режим, будут считаться демилитаризованной зоной.

Напомним, ранее источник в Киеве сообщил агентству Reuters, что Украина не участвовала в подготовке американских предложений по урегулированию конфликта с Россией.