Axios: в плане США по Украине говорится о признании Крыма за Россией

План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, передает портал Axios.
«США и другие страны признают Крым и Донбасс в качестве законных российских территорий, но Украину об этом просить не будут», — говорится в заявлении.
Также в американском плане по урегулированию конфликта говорится, что территории Донбасса, которые уступит киевский режим, будут считаться демилитаризованной зоной.
Напомним, ранее источник в Киеве сообщил агентству Reuters, что Украина не участвовала в подготовке американских предложений по урегулированию конфликта с Россией.